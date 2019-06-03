Aslen Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi’nden İmam Ahmet’in kızı; merhum Ali Yıldırım’ın eşi, Ramazan, Nutfan, Halil ve Ayhan Yıldırım ile Zeynep Aktaş, Elif Berk ve Münadiye Doğan kardeşlerin annesi, Durdu Mehmet Aktaş, Halit Doğan ve İsmail Berk bacanakların kayınvalidesi Emine Yıldırım 82 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahüyük Mahallesi’ndeki kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0542 505 8189 oğlu Halil

0543 764 1695 oğlu Ramazan