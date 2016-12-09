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Emine Türkkaya 76 yaşında

Kalealtı mahallesinden olup Köprübaşı mahallesinde oturan Ahmet Türk'ün eşi,

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Emine Türkkaya 76 yaşında

Kalealtı mahallesinden olup Köprübaşı mahallesinde oturan Ahmet Türk'ün eşi, Mehmet Öztürk'ün kızı, Muhittin ve Ali Öztürk'ün kız kardeşi, Salim, Nakliyeci Mehmet, Nuri, Sultan ve Songül Türkkaya kardeşlerin annesi, Hüseyin Seyirci'nin baldızı, Nedim Kantarcı'nın kayınvalidesi, Emine Türkkaya, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Köprübaşı mahallesi Himmet Baba Camii arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 505 294 48 88 oğlu Nuri, 0 543 571 56 15 oğlu Salim.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Tolga tap osmaniyeden 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Rüsdem Demireğen rusya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolunsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMEYE TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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zeki darendeli 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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METİN KUL 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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