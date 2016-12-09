Emine Türkkaya 76 yaşında

Kalealtı mahallesinden olup Köprübaşı mahallesinde oturan Ahmet Türk'ün eşi, Mehmet Öztürk'ün kızı, Muhittin ve Ali Öztürk'ün kız kardeşi, Salim, Nakliyeci Mehmet, Nuri, Sultan ve Songül Türkkaya kardeşlerin annesi, Hüseyin Seyirci'nin baldızı, Nedim Kantarcı'nın kayınvalidesi, Emine Türkkaya, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Köprübaşı mahallesi Himmet Baba Camii arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 505 294 48 88 oğlu Nuri, 0 543 571 56 15 oğlu Salim.
Allah rahmet eylesin