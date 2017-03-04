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Emine Toprak, 51 yaşında

Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Mamo ve Hatice Çiftlikli ailesinin kızı, dolmuşçu esnaflarından Bilal Toprak’ın eşi,

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Emine Toprak, 51 yaşında
 Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Mamo ve Hatice Çiftlikli ailesinin kızı, dolmuşçu esnaflarından Bilal Toprak’ın eşi, Mehmet Toprak’ın annesi, Hacı, İskender, Samet ve Cuma Çiftlikli ile Nurcan, Pakize ve Fadime kardeşlerin kardeşi, Emine Toprak, 51 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Mart 2017 Cumartesi günü defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Gonca Sokak’ta bulunan (Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu batısı) kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0544 815 7518 eşi Bilal

0545 306 3425 ağabeyi İskender.

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