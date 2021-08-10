Emine Pamuk 84 yaşında

Ekinözü ilçesine Kabaktepe Mahallesinden olup Esentepe Mahallesinde ikamet eden Mahmut Pamuk’un eşi, Mehmet, Bünyamin, Ramazan, Esat ve Muhammet ile Yüksel, Arefe(merhume), Gönül, Fadime ve Gülfire kardeşlerin annesi, Nuri Kılınç, Cengiz Uyumaz, Hacı Eren, Süleyman Karadere ve Zekeriya Pamuk bacanakların kayınvalidesi Emine Pamuk 9 Ağustos 2021 pazartesi günü vefat etmiştir. Kuran-ı Kerim’i Bahçelievler Mahallesi Gök Sokak kendi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0541 344 46 76 oğlu Bünyamin

0543 530 72 87 oğlu Mehmet