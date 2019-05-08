Emine Özdemir 45 yaşında

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08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23
Allah rahmet eylesin
aaa cokta gencmis olum nedeni nedir acaba.Allah rahmet eylesin
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Rabbim mekanini cennet eylesin insAllah nur icinde yatsin
Kanser hastasıydı
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET .SEVENLERİNE BAŞ SAGLIGI DİLİYORUM MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH.AMİN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah