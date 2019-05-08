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Emine Özdemir 45 yaşında

Emine Özdemir 45 yaşında

Emine Özdemir 45 yaşında
 Merhum Çerkez oğlu Doğan ve Nevruz Doğankarakuş ailesinin kızı, TEDAŞ emeklisi merhum Ahmet Özdemir’in eşi, Sedat, Metin, Cihat ve Serkan Doğankarakuş ile Elif Erdem ve Derya Çemrek kardeşlerin kardeşi, İsmail, Pınar ve Fatoş kardeşlerin annesi Emine Özdemir vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Çiçek Mahallesi’nde cenaze namazı kılınıp mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Malatya Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısındaki hanelerinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar: 
0544 558 2720 oğlu İsmail 
0555 020 2885 kardeşi Sedat

 

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. 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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sevda 2 hafta önce

aaa cokta gencmis olum nedeni nedir acaba.Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Musa ozdemir 2 hafta önce

Rabbim mekanini cennet eylesin insAllah nur icinde yatsin

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Aysegul 2 hafta önce

Kanser hastasıydı

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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BAHATTİN ERTEN 2 hafta önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET .SEVENLERİNE BAŞ SAGLIGI DİLİYORUM MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH.AMİN.

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