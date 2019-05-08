Emine Özdemir 45 yaşında

Merhum Çerkez oğlu Doğan ve Nevruz Doğankarakuş ailesinin kızı, TEDAŞ emeklisi merhum Ahmet Özdemir’in eşi, Sedat, Metin, Cihat ve Serkan Doğankarakuş ile Elif Erdem ve Derya Çemrek kardeşlerin kardeşi, İsmail, Pınar ve Fatoş kardeşlerin annesi Emine Özdemir vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Çiçek Mahallesi’nde cenaze namazı kılınıp mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Malatya Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısındaki hanelerinde okunacaktır.





Taziye için telefonlar:





0544 558 2720 oğlu İsmail

0555 020 2885 kardeşi Sedat