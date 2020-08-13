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Emine Küsmüş 72 Yaşında

Emine Küsmüş 72 Yaşında
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Çalış Köyünden Bilal Küsmüş'ün eşi, Recep ve Hayriye Gül ailesinin kızı, Ahmet,Şeref,İsmail,Halit,Hulusi Küsmüş ile Zennure Çeker,
Fatma Çöplü ve Döne Diri kardeşlerin anneleri, Emine Küsmüş 72 yaşında 13 Ağustos 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.Kuranı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 874 73 69 Oğlu Ahmet 
0 541 807 51 07 Oğlu Şeref
0 543 868 29 74 Oğlu Halit
0 541 413 45 42 Oğlu Hulusi

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Emine Küsmüş 72 Yaşında
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Yaşar Okur 6 saat önce

Mekanı cennet olsun inşAllah
Bilal abiye ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

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Fahri küsmüş 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

ALLAH Ailesine ve sevenlerine sabır versin.

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