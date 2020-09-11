Emine Kılıç 60 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden olup Yunus Emre Mahallesinde oturan Sefa Kılıç'ın eşi, Mehmet ve Sabiha Ergen ailesinin kızı, Mehmet Kılıç ile İlknur ve Günnur kardeşlerin annesi, Metin Turan ve Alpaslan Halaç'ın kayınvalidesi, Emine Kılıç10 Eylül 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

Taziyesi Saraykent’tedir.

Taziye için telefonlar :

0 541 350 24 50 oğlu Mehmet Kılıç

0 537 632 90 89 damadı Metin Turan

0 544 717 46 93 damadı Alpaslan Halaç