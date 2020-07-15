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Emine Kılıç 17 yaşında,

Emine Kılıç 17 yaşında,
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 Çiçek mahallesinden Ali ve Songül Kılıç ailesinin kızı, Yusuf Doğan ve Kandil mahallesinden Hacı Kılıç'ın torunu, Hamide, Yeter, Tuğba, Hatice, Sariye, Nesibe ve Mukaddes kardeşlerin yeğeni Emine Kılıç uzun müddettir muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 14 Temmuz 2020 günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon :

 0542 717 61 79 babası Ali Kılıç


Yerel Manşetler
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Vatandaş 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin.

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DERVİŞ DOĞAN 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Rusdem Demireğen 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun.

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Serkan Karcı 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı sabır diliyorum

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Mikail özgen 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Fazlı TURK 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabir versin.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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3 hafta önce

rabbim mekanini cennet eylesin

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