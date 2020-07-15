Emine Kılıç 17 yaşında,

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon :
0542 717 61 79 babası Ali Kılıç
15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:10
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon :
0542 717 61 79 babası Ali Kılıç
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun.
Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı sabır diliyorum
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabir versin.
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
rabbim mekanini cennet eylesin
Allah rahmet eylesin.