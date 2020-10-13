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Emine Karakaş 88 yaşında

Emine Karakaş 88 yaşında
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Büyükyapalak Mahallesinden Ali Rıza Karakaş’ın eşi, Tacep ve Ayşe ailesin kızı, Fadime, Zeynep ve Merhum Hasan Karakaş kardeşlerin annesi, Emine Karakaş 11 Ekim 2020 pazar günü vefat etmiştir. 
Taziye için telefon
0542 334 92 11 Torunu Kadir Karakaş

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Emine Karakaş 88 Yaşında
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Abdullah VURAN -1170 saniye önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun, Allah Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah

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Adem Kancı -1207 saniye önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan -2481 saniye önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu -5128 saniye önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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ŞAHİN KILINÇ -5589 saniye önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM.

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