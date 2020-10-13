Emine Karakaş 88 yaşında
13 Ekim 2020 Salı 06:13
Büyükyapalak Mahallesinden Ali Rıza Karakaş’ın eşi, Tacep ve Ayşe ailesin kızı, Fadime, Zeynep ve Merhum Hasan Karakaş kardeşlerin annesi, Emine Karakaş 11 Ekim 2020 pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon
0542 334 92 11 Torunu Kadir Karakaş
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Adem Kancı -1207 saniye önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yılmaz kalkan -2481 saniye önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Sait anteplioglu -5128 saniye önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
ŞAHİN KILINÇ -5589 saniye önce
ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM.
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun, Allah Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah