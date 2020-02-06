Merhum mehmet alakuşun ve merhume fadime alakuşun kızı şeyho karanın eşi kemal musa orhan fatih ergün merhum mehmet belgin zeynep fatma kardeşlerin ablasi emine kara 60 yaşında izmirde rahmetli olmuş tur. Kur-an i izmirde kendi hanesinde okunacaktır. Eşi:0532 618 26 35. Kardeşi kemal: 0505 648 34 62. Kardeşi musa: 0536 239 56 85. Damadı Mahmut: 0538 716 71 41.
Emine Kara 60 yaşında
06 Şubat 2020 Perşembe 20:18
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