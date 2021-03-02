Emine Kanmaz 72 yaşında

Aslen Fakıoğlundan Ömer Kanmaz’ın eşi, Ramazan, Münife, Ayten, Gülten, Arife kardeşlerin annesi, merhum Tacim Kuş’un kızı, merhum Ali ve Rahmi Hacı, Zöhre, Hatice, Hamdiye kardeşlerin kardeşi, Muhsin Kuş’un amca kızı İsmet Kanmaz’ın amcasının hanımı Emine Kanmaz vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Mart 2021 Salı günü öğlen namazından sonra Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Orhangazi mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları :
0505 353 86 71 eşi Ömer Kanmaz
0544 826 00 36 oğlu Ramazan Kanmaz
0507 984 46 53 kardeşi Rahmi Kuş
0536 895 42 80 kardeşi Hacı Kuş
0543 940 04 36 kardeş oğlu Yasin Kuş
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim