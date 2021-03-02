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Emine Kanmaz 72 yaşında

Emine Kanmaz 72 yaşında
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Aslen Fakıoğlundan Ömer Kanmaz’ın eşi, Ramazan, Münife, Ayten, Gülten, Arife kardeşlerin annesi, merhum Tacim Kuş’un kızı, merhum Ali ve Rahmi Hacı, Zöhre, Hatice, Hamdiye kardeşlerin kardeşi, Muhsin Kuş’un amca kızı İsmet Kanmaz’ın amcasının hanımı Emine Kanmaz vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Mart 2021 Salı günü öğlen namazından sonra Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Orhangazi mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları :

0505 353 86 71 eşi Ömer Kanmaz

0544 826 00 36 oğlu Ramazan Kanmaz

0507 984 46 53 kardeşi Rahmi Kuş

0536 895 42 80 kardeşi Hacı Kuş

0543 940 04 36 kardeş oğlu Yasin Kuş


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Emine Kanmaz 72 Yaşında
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Ali Akarsu 39 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Adem Kancı 39 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 21 dakika önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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Ayşe Balkış 16 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Cuma göçer 15 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ınşAllah
Yakınlarının ve akrabalarının başı sağ olsun

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Niyazi CERİTLİ 11 dakika önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Hikmet TÜRKMEN / ANKARA 8 dakika önce

Allah rahmet etsin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

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