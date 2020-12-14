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Emine İpek 89 Yaşında

Emine İpek 89 Yaşında
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 Emine İPEK 89 Yaşında
Çiçek mahallesinden merhum Derviş İpek 'in eşi Mevlüt ve Fatma Doğan ailesinin kızı Kudret, Süleyman, Necmettin, Şükriye, Fadime, Şükrü, merhume Hatice, Songül, Tülay, Akif ve Feray kardeşlerin anneleri Halil Karakoyun, Nuri Çoban, merhum M.Ali Tuğçu, Davut Erdal, Durdu Mehmet Kılınç ve Erhan Çoban'ın kayınvalideleri 30 torun ninesi Emine İpek 14 Aralık 2020 Pazartesi vefat etmiştir.
Cenaze namazı 15 Aralık 2020 tarihi Salı günü Çiçek Merkez camisinde öğle namazına müteakip kılınacak ve çiçek mezarlığına defin edilecektir.
Taziye için telefonlar
Süleyman İpek : 0536 651 95 52
Necmettin İpek: 0537 605 27 76
Halil Karakoyun: 0506 027 01 46
Şükrü İpek: 0505 217 83 17
M.Akif İpek: 0532 561 78 69 
Nuri Çoban: 0545 645 95 38

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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Emine Saykin Almanya 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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