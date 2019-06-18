Emine Doğan 80 yaşında

Aslen Karahüyük Mahallesi’nden Totkaralar kabilesinden merhum Halil Doğan’ın eşi, Veysi ve Galip Doğan ile Yıldız Yılmaz, Melahat Türkücü ve Derya Gören kardeşlerin annesi, Yapraklı Mahallesi’nden Pehlil, Hasan ve merhum Mustafa Türkücü’nün kız kardeşi, Ahmet Yılmaz, Mehmet Ali Türkücü, Nihat Gören bacanakların kayınvalidesi, Emine Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Haziran 2019 Salı günü ikindi namazına müteakip Karahüyük Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahüyük Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0543 516 25 09 oğlu Veysi

0543 803 31 32 oğlu Galip