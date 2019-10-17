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Emine Ceyhan 48 yaşında,

Emine Ceyhan 48 yaşında,

Emine Ceyhan 48 yaşında,

Karahüyük mahallesinden merhum İbrahim ve Ayşe Kamalak’ın kızı, İlyas Ceyhan'ın hanımı, merhum Erdal ve Ali Kamalak'ın kız kardeşi, Hayriye ve Hatun kardeşlerin bacısı, Akif, Erdal ve Ümit kardeşlerin annesi, Mehmet, Muhlis, Abdullah, ve Fikret Ceyhan kardeşlerin yengesi, Emine Ceyhan 17 Ekim 2019 Perşembe günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karahüyük mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 543 657 12 11 eşi İlyas

0 542 652 48 06 Muhlis Ceyhan

0 543 316 56 09 kardeşi Ali Kamalak


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