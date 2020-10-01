Emine Çevik

Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet Çevik: 0 553 327 9970
Oğlu Şükrü Çevik: 0 532 409 1824
Oğlu Bostan Çevik: 0 532 645 9228
Torunu Recep Çevik: 0 532 165 4646
01 Ekim 2020 Perşembe 06:07
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet Çevik: 0 553 327 9970
Oğlu Şükrü Çevik: 0 532 409 1824
Oğlu Bostan Çevik: 0 532 645 9228
Torunu Recep Çevik: 0 532 165 4646
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun