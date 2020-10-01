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Emine Çevik

Emine Çevik

Emine Çevik
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Akbayır mahallesinden merhum Bekir-Hüsne Kara ailesinin kızı, merhum Ahmet, merhum Hasan, Fadime, merhum İsmail ve Mehmet Kara kardeşlerin kardeşi, merhum Sefer Çevik’in hanımı, merhum Cuma, Mustafa, Mehmet, Şükrü Bostan, Perihan ve Leyla kardeşlerin anneleri, Çevikler Petrol sahibi Recep Çevik’in babaannesi Emine Çevik ikamet ettiği Kırıkhan’da 1 Ekim 2020 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 1 Ekim Perşembe günü öğle namazına müteakiben Kırıkhan’da toprağa verilecektir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Mehmet Çevik: 0 553 327 9970

Oğlu Şükrü Çevik: 0 532 409 1824

Oğlu Bostan Çevik: 0 532 645 9228

Torunu Recep Çevik: 0 532 165 4646


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DERVİŞ DOĞAN 14 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 13 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 12 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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