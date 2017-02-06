Emine Çamcı 46 yaşında

Ceyhan mahallesinden Yaşar ve Güldane Menekşe ailesinin kızı, Doğan Çamcı'nın eşi, Servet, Metin, Mehmet Ali, Tülay ve Gökhan Menekşe kardeşlerin kardeşi, Buğse, Doğa ve Adasu Camcı kardeşlerin annesi, Almanya’da ikamet eden Emine Çamcı, vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Şubat 2017 Salı günü öğle namazını müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Ulu Camii Caddesi Adana Simit Dünyası karşısında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 875 13 31 kardeşi Metin,
0 538 312 88 62 kardeşi Mehmet,
0 544 290 66 66 eniştesi Üzeyir Ceyhun,
0 545 746 22 15 kardeşi Gökhan Menekşe.