Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emine Çamcı 46 yaşında

Ceyhan mahallesinden Yaşar ve Güldane Menekşe ailesinin kızı,

Bu haber kez okundu.

Emine Çamcı 46 yaşında

Ceyhan mahallesinden Yaşar ve Güldane Menekşe ailesinin kızı, Doğan Çamcı'nın eşi, Servet, Metin, Mehmet Ali, Tülay ve Gökhan Menekşe kardeşlerin kardeşi, Buğse, Doğa ve Adasu Camcı kardeşlerin annesi, Almanya’da ikamet eden Emine Çamcı, vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Şubat 2017 Salı günü öğle namazını müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ulu Camii Caddesi Adana Simit Dünyası karşısında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 875 13 31 kardeşi Metin,

0 538 312 88 62 kardeşi Mehmet,

0 544 290 66 66 eniştesi Üzeyir Ceyhun,
            0 545 746 22 15 kardeşi Gökhan Menekşe.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55