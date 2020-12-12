Emine Biniş 76 yaşında
Türkveren Mahallesinden Hüseyin Biniş’in eşi, Hamo ve Fadime Şahin ailesinin kızı, Cuma Biniş, EKARDER. Kurucusu Şefik Biniş ve Ayşe Biniş kardeşlerin annesi, Hasan, Mustafa, Akif, Medine, Fatma, Hatice ve Mercan Şahin kardeşlerin ablası, Musa Biniş’in kayınvalidesi Emine Biniş 12 Aralık Cumartesi günü vefat etmiştir. Türkveren Mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar
0545 501 70 49 oğlu Cuma Biniş
0546 284 38 70 oğlu Şefik Biniş
0538 335 86 35 damadı Musa Biniş