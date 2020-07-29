Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden merhum Cuma Arslan’ın eşi, Hikmet, Ayvaz, Fatih, Ebil Muhsin Serkan, Bennur, Münüfe, Vildan ve İsmail Arslan kardeşlerin anneleri Emine Arslan vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Yapraklı Mahallesi’nde oğlu Ayvaz Arslan’ın evinde okunmaktadır.
Emine Arslan
Emine Arslan
29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:01
Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden merhum Cuma Arslan’ın eşi, Hikmet, Ayvaz, Fatih, Ebil Muhsin Serkan, Bennur, Münüfe, Vildan ve İsmail Arslan kardeşlerin anneleri Emine Arslan vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Yapraklı Mahallesi’nde oğlu Ayvaz Arslan’ın evinde okunmaktadır.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun