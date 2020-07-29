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Emine Arslan

Emine Arslan

Emine Arslan
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Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden merhum Cuma Arslan’ın eşi, Hikmet,  Ayvaz, Fatih, Ebil Muhsin Serkan, Bennur, Münüfe, Vildan ve İsmail Arslan kardeşlerin anneleri Emine Arslan vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Yapraklı Mahallesi’nde oğlu Ayvaz Arslan’ın evinde okunmaktadır.


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Osman efeoglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Cuma 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Akif Selçuk (İstanbul) 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Murat atas 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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