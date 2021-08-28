Emine Albay 75 yaşında

Kabaağaç mahallesinden merhum Ali ve Nahide Köker ailesinin kızı, merhum derici Hacı ve Nuriye Albay ailesinin gelini, merhum derici Mehmet Albay'ın eşi, Diş Hastanesi Röntgen teknisyeni Şaban ve Emin Albay, Melek, Arife, Ayşe ve Nahide kardeşlerin annesi, Mehmet Ali ve merhum Tüzün Köker, Ülviye, Türkan, Şükran, Şengül ve Tülay kardeşlerin kardeşi, Yusuf Küçük, Mehmet Özyücel, Musa Aytaç ve İhsan Özdemir'in kayınvalidesi, Emine Albay vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı ve Taziyesi 2 nolu Sağlık Ocağı civarı Menzioğlu Değirmeni arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 505 378 37 01 oğlu Şaban Albay