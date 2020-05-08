Emine Aktaş 70 yaşında,

Karahasanuşağı mahallesinden Uzun Mehmet Aktaş'ın eşi, Ali ve Hanım Altun ailesinin kızı, Samet, Zeynel, Ahmet, İbrahim, Nusret, Fadime ve Dilek Aktaş kardeşlerin annesi, İbrahim Köse ve Ekrem Aktaş'ın kaynanası, eski muhtar merhum Mehmet Altun'un halası, Ali, Memo, Kahraman, Mulla, Küçük Ali ve Hanım, Arzu ve Altun kardeşlerin kardeşi, Emine Altun kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Mayıs 2020 Cuma günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 531 710 54 71 eşi Mehmet Aktaş

0 536 777 77 34 oğlu Samet Aktaş