Emine Adbay 84 Yaşında,
Emine Adbay 84 Yaşında,
18 Ağustos 2019 Pazar 11:13
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Mütevaffaya Cenab-ı Allah'tan rahmet başta Adil,Nadir abi Mustafa ve Tayfur kardeşlerim olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum Mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhımeye mevladan rahmet kederli ailesine Sabri cemil dilerim
adbay ailesinin başı sagolsun mekanı cennet olsun
HAK RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
ALLAH rahmet eylesin İNŞALLAH mekanları cennet olsun İNŞALLAH ALLAH merhametti ile muamele etsin. Başınız sağolsun
Hak rahmeti ile muamele etsin