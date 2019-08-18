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Emine Adbay 84 Yaşında,

Emine Adbay 84 Yaşında,

Emine Adbay 84 Yaşında,
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Kızılcaoba Mahallesi Nurihocalar kabilesinden merhum Mustafa ve Hatice Yüce'nin kızı, Miktad, Enver, Ali, Gül, Miyase ve Hacer kardeşlerin ablaları, merhum Durmuş Adbay'in eşi, Adil, Nadir, Mustafa, Süheyla, Tayfur, Leyla ve Mualla kardeşlerin anneleri, Lütfi İlhan, Nedim Kızılkaya ve Bekir Satıl'ın kayinvalideleri Emine Adbay hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulu camii'den kaldırılıp, Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir.
    Kur'an-ı Kerim'i  Yunus Emre Mahallesi Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi arkası (Saraykent ) oğlu Nadir Adbay'ın hanelerinde okunacaktır
Telefonlar
Adil Adbay(oğlu): 0 541737 93 11
Nadir Adbay(oğlu): 0 542 327 17 80
Mustafa Adbay(oğlu): 0 545 663 65 37
Tayfur Adbay(oğlu): 0 533 372 41 26

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Sait Anteplioğlu 5 gün önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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SEMİH SEZER İSTANBUL 5 gün önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Yaşar Okur Kahramanmaraş 5 gün önce

Mütevaffaya Cenab-ı Allah'tan rahmet başta Adil,Nadir abi Mustafa ve Tayfur kardeşlerim olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum Mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Salman berk 5 gün önce

Merhımeye mevladan rahmet kederli ailesine Sabri cemil dilerim

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yaşar özcan mersin 5 gün önce

adbay ailesinin başı sagolsun mekanı cennet olsun

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Halis Ozer 5 gün önce

HAK RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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GÜRDAL 5 gün önce

ALLAH rahmet eylesin İNŞALLAH mekanları cennet olsun İNŞALLAH ALLAH merhametti ile muamele etsin. Başınız sağolsun

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