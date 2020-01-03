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Emin Türkmen 63 yaşında,

Emin Türkmen 63 yaşında,

Emin Türkmen 63 yaşında,

Aslen Ereğli (Konya) Yukarı Gönderen eşrafından Mahmut ve Durdane Türkmen ailesinin oğlu, merhum Ali ve Şebbey Ateş ailesinin damadı,Emine Türkmen'in eşi,  Ankara'da ikamet eden iş adamı Siyasetçi Durul Türkmen ve İnci Yeşilyurt kardeşlerin babası, Diniz Yeşilyurt'un kayıpederi, Barış Ece'nin dedesi TKİ, AEL'den emekli Emin Türkmen 02 Ocak 2020 günü vefat etmiştir.
 Ankara İncek Camliinde cenaze namazı kılınarak İncek mezarlığına defnedilmiştir. 
          Kur'an-ı Kerim'i Ankara da kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon : 
0 532 264 14 26 oğlu Durul Türkmen 

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