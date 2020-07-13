Emin Doğanay 64 yaşında,

Afşin Ortaklı (Mehre) mahallesinden Musa usta namı ile anılan Musa ve Hatun Doğanay ailesinin oğlu, merhum Ramazan ve Ekabir Taşolar ailesinin damadı, Sedat, Güllü, Aslı, Abidin, Hacer, Pembe, Melek, Emine ve Gündal Doğanay kardeşlerin abisi, Döndü Doğanay'ın eşi, Mehtap, Ata, Kenan, Yemen nur, Erdem Oral, Hatunzade, Çeşmimiray ,Özbey, Aysel Göksu ve Hakim Demet Doğanay kardeşlerin babası, Emin Doğanay vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Afşin Ortaklı (Mehre) mahallesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 543 577 26 73 oğlu Ata

0 532 622 84 04 kızı Demet Doğanay

0507 042 48 62 oğlu Kenan Doğanay

0532 354 36 19 kızı Mehtap Doğanay



