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Emin Doğanay 64 yaşında,

Emin Doğanay 64 yaşında,
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Afşin Ortaklı (Mehre) mahallesinden Musa usta namı ile anılan Musa ve Hatun Doğanay ailesinin oğlu, merhum Ramazan ve Ekabir Taşolar ailesinin damadı, Sedat, Güllü, Aslı, Abidin, Hacer, Pembe, Melek, Emine ve Gündal Doğanay kardeşlerin abisi, Döndü Doğanay'ın eşi, Mehtap, Ata, Kenan, Yemen nur, Erdem Oral, Hatunzade, Çeşmimiray ,Özbey, Aysel Göksu ve Hakim Demet Doğanay kardeşlerin babası, Emin Doğanay vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Afşin Ortaklı (Mehre) mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 543 577 26 73 oğlu Ata
0 532 622 84 04 kızı Demet Doğanay
0507 042 48 62 oğlu Kenan Doğanay
0532 354 36 19 kızı Mehtap Doğanay


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Anahtar Kelimeler:
Emin Doğanay 64 Yaşında
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Sadettin keser 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın inşAllah başta ata olmak üzere tüm yakınlarının başı sağ olsun

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Hamza ve gönülTopsakal 3 hafta önce

Merhum emin kardeşimize Allahdan rahmet eşi döndü hanıma evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine arkadaşımız döndü hanım nezdinde baş sağlığı dileriz merhum emin kardeşimizle komşuluk yapdık hiç incinmedik Allahda onu rahmetiyle yargılasın inşAllah

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Mesut Köpribaşı 3 hafta önce

Emin Doğanay'a Allah'tan Rahmet: Eşine, Evlatlarına, Kardeşlerine, Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin!Döndü Abla ve bütün çocuklarının başı sağolsun İnşaAllah!

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B 3 hafta önce

İyi gözü gönlü bol bir insandı,sofrası herkese açıktı,ALLAH cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun.ALLAH cc ailesine sevenlerine sabır versin.

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Sabit Yinanç 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Dursun güverti 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanlanı cennet olsun inşAllah. Ailesine ve sevdiklerine Allah sabırlar versin

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oktay vural 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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