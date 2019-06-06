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Emik Çolak 76 yaşında

Emik Çolak 76 yaşında

Emik Çolak 76 yaşında

Aslen Izgın Mahallesi Osman Bağler kabilesinden Osman Çolak’ın eşi, İmirza Ali ile Seher Tanrıverdi ailesinin kızı, Cuma, Sefa, Halil, Hulusi, Mustafa, Alparslan ve Selami Çolak kardeşlerin annesi, eski muhtar Kemal Tanrıverdi’nin kız kardeşi, çarşı esnaflarından manav Ahmet Çolak’ın kayınvalidesi Emik Çolak vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Haziran 2019 Perşembe günü Izgın Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Izgın Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0541 801 5071 oğlu Halil.


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