Emik Çolak 76 yaşında
Emik Çolak 76 yaşında
06 Haziran 2019 Perşembe 14:10
Aslen Izgın Mahallesi Osman Bağler kabilesinden Osman Çolak’ın eşi, İmirza Ali ile Seher Tanrıverdi ailesinin kızı, Cuma, Sefa, Halil, Hulusi, Mustafa, Alparslan ve Selami Çolak kardeşlerin annesi, eski muhtar Kemal Tanrıverdi’nin kız kardeşi, çarşı esnaflarından manav Ahmet Çolak’ın kayınvalidesi Emik Çolak vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Haziran 2019 Perşembe günü Izgın Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Izgın Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0541 801 5071 oğlu Halil.
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