Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli 61 yaşında

Ceyhan Mahallesinden merhumlar Kasap Duran ve Fatma Bodovoğlu’nun kızı, merhumlar Ahmet ve Kadriye Gözüdeli’nin gelini, Alirıza Gözüdeli’nin eşi, Ersin, Sevil ve Merve kardeşlerinin annesi; Hikmet, Ahmet, Bekir Bodovoğlu, Şenel Güneş ve Hacer Uğurlu’nun kardeşi Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli, vefat etmiştir. Cenazesi 6 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Adana’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0530 363 7373 eşi Ali Rıza Gözüdeli

0505 524 6548 abisi Hikmet Bodovoğlu

0542 834 4533 abisi Ahmet Bodovoğlu

0532 436 1686 kardeşi Bekir Bodovoğlu