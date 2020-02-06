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Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli 61 yaşında

Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli 61 yaşında

Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli 61 yaşında
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 Ceyhan Mahallesinden merhumlar Kasap Duran ve Fatma Bodovoğlu’nun kızı, merhumlar Ahmet ve Kadriye Gözüdeli’nin gelini, Alirıza Gözüdeli’nin eşi, Ersin, Sevil ve Merve kardeşlerinin annesi; Hikmet, Ahmet, Bekir Bodovoğlu, Şenel Güneş ve Hacer Uğurlu’nun kardeşi Emel (Bodovoğlu) Gözüdeli, vefat etmiştir. Cenazesi 6 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Adana’da kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0530 363 7373 eşi Ali Rıza Gözüdeli      

0505 524 6548 abisi Hikmet Bodovoğlu  

0542 834 4533 abisi Ahmet Bodovoğlu    

0532 436 1686 kardeşi Bekir Bodovoğlu


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