Emel Atakan 48 yaşında

Kalealtı mahallesinden emekli albay Mahmut Atakan’ın eşi; merhum Mekan ve Nevriye Kabaağaç ailesinin kızı, Aydın, Cüneyt, Cumhur ve Belgin Tiryaki’nin kardeşleri, emekli müftü Osman ve Recep Gök, Emin, Mahmut, Mehmet, Hacı ve Ahmet Göçmüş’ün yeğenleri, Bilal, Sadettin, Adem, eski Elbistan şu anda Göksun Tapu Müdürü İsmail ve Halis Atakan kardeşlerin gelinleri, Emel Atakan vefat etmiştir. Cenazesi 14 Ağustos Cumartesi ikindi namazından sonra Tuzla Çiçekçiler Camii'nde cenaze namaz kılınarak Aydınlık Köy Mezarlığına defnedilecektir.