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Elmas Çamcı 93 yaşıda

Elmas Çamcı 93 yaşıda
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Karahöyük mahallesinden H.Osman Çamcının eşi Teyfik, H.ali, Hatem, Mehmet, Ayşe Bilen, Embare Yücelin anneleri Yusuf Bilenin kayın validesi Ferruh, Fatih, Osman Çamcı kardeşlerin nenesi Elmas Çamcı vefat etmiştir 

cenazesi 12.03.2020 perşembe öğle namazına mütakip karahöyük mahallesinde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir 

Taziye için telefonlar 

0 545 729 18 52 oğlu Teyfik Çamcı

0 544 510 06 77 oğlu Hatem Çamcı

0 553 439 32 92 oğlu H.Ali Çamcı

0 542 394 79 32 oğlu Mehmet Çamcı

0 544 522 23 77 torunu Ferruh Çamcı 


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