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Elif Türk 85 yaşında

Elif Türk 85 yaşında
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İncecik Mahallesi’nden merhum Burhan Türk'ün eşi, Aydın, Yüksel, Mehmet, İbrahim, Fadime, Nergis ve Yeter Türk kardeşlerin annesi Elif Türk vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Kasım Cuma günü Cuma namazından sonra İncecik Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İncecik Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0536 409 8933 oğlu Aydın  
0536 258 2349 oğlu İbrahim.



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Elif Türk 85 Yaşında
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