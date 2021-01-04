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Elif Taşkın 78 yaşında

Elif Taşkın 78 yaşında
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Merhum Süleyman ve merhume Semane Taşkın ailesinin kızı, merhum Remzi Taşkın’ın eşi, Mehmet, Rıfat, Şaban, Kadir, Hülya Berk ve Meral Kılıç kardeşlerin anneleri, Mehmet Ali, Hamit, Kazım Taşkın, Fatma Canpolat ve merhume Sultan Canpolat’ın kardeşleri, Adil Berk ve Davut Kılıç’ın kayınvalidesi Elif Taşkın vefat etmiştir.


Cenazesi 5 Ocak Salı günü öğle namazını müteakip Hocazade Mezarlığı’nda namazı kılınarak defnedilecektir.


Kur'an kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Mehmet Taşkın:0 532 2154681
Rıfat Taşkın:0533 763 19 65
Şaban Taşkın:0542 596 33 39
Kadir Taşkın:0542 207 70 53


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Elif Taşkın 78 Yaşında
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