Elif Taşkın 78 yaşında

Merhum Süleyman ve merhume Semane Taşkın ailesinin kızı, merhum Remzi Taşkın’ın eşi, Mehmet, Rıfat, Şaban, Kadir, Hülya Berk ve Meral Kılıç kardeşlerin anneleri, Mehmet Ali, Hamit, Kazım Taşkın, Fatma Canpolat ve merhume Sultan Canpolat’ın kardeşleri, Adil Berk ve Davut Kılıç’ın kayınvalidesi Elif Taşkın vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Ocak Salı günü öğle namazını müteakip Hocazade Mezarlığı’nda namazı kılınarak defnedilecektir.

Kur'an kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Mehmet Taşkın:0 532 2154681

Rıfat Taşkın:0533 763 19 65

Şaban Taşkın:0542 596 33 39

Kadir Taşkın:0542 207 70 53