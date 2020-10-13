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Elif Selçuk 70 yaşında

Elif Selçuk 70 yaşında
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Izgın mahallesinden Hacı Mıstık Hoca'nın gelini, Mustafa Selçuk'un eşi, Erçene'den Bekir Alkılınç'ın kızı, Ömer, Osman, İbrahim, Orhan ve Gülhan Selçuk kardeşlerin annesi, Muzaffer Baş'ın kayınvalidesi Elif Selçuk vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Ekim 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Mersin Emirler mahallesinde cenaze namazı kılınarak Emirler mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar.
0 542 541 87 46 oğlu Osman Selçuk
0 537 413 98 76 oğlu Ömer Selçuk
0 530 495 98 85 oğlu İbrahim   ""
0 535 580 98 23 kardeşi Yusuf Alkılınç
0 538 437 85 04 kardeşi Mustafa Alkılınç

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Elif Selçuk 70 Yaşında
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