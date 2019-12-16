Elif Şakalar 86 yaşında,

Ekinözü Türkeli mahallesinden merhum Memiş Şakalar'ın eşi, Ahmet ve Ümmühani kızı, Vahdettin, Yemliha,Perihan, Türkan, Leyla ve Beyhan kardeşlerin annesi, merhum Hasan Hüseyin, Osman, Mevlüt, Ali, Mehmet, ve Muhammed Rukiye kardeşlerin kardeşi, İbrahim Şakalar, Yaşar Demir, Duran Arifoğlu ve Osman Öztunç bacanakların kayınvalidesi Elif Şakalar 16 Aralık 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.

0 542 393 72 08 oğlu Yemliha

0 544 366 86 06 damadı İbrahim Şakalar