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Elif Şahin

Elif Şahin

Elif Şahin
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Nurhak kullar mahallesinden, Şahinler ailesinden merhum Süleyman Şahin’in eşi ; Hacı, Mehmet, Selim, İsmet (Tuncer Nurhak eski MHP Başkanı) Cemil Şahin kardeşlerin annesi Kemal, Ali, Murat, Mehmet Şahin kardeşlerin babaannesi Elif Şahin 21 Eylül 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi defnedilmiştir. Taziye yeri Kullar mahallesi kendi hanesindedir.


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