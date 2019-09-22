Nurhak kullar mahallesinden, Şahinler ailesinden merhum Süleyman Şahin’in eşi ; Hacı, Mehmet, Selim, İsmet (Tuncer Nurhak eski MHP Başkanı) Cemil Şahin kardeşlerin annesi Kemal, Ali, Murat, Mehmet Şahin kardeşlerin babaannesi Elif Şahin 21 Eylül 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi defnedilmiştir. Taziye yeri Kullar mahallesi kendi hanesindedir.
Elif Şahin
Elif Şahin
22 Eylül 2019 Pazar 14:17
Nurhak kullar mahallesinden, Şahinler ailesinden merhum Süleyman Şahin’in eşi ; Hacı, Mehmet, Selim, İsmet (Tuncer Nurhak eski MHP Başkanı) Cemil Şahin kardeşlerin annesi Kemal, Ali, Murat, Mehmet Şahin kardeşlerin babaannesi Elif Şahin 21 Eylül 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi defnedilmiştir. Taziye yeri Kullar mahallesi kendi hanesindedir.
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