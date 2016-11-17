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Elif Şahin 85 yaşında

Ekinözü ilçesi İbiceler kabilesinden Hacı Şahin'in eşi

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Elif Şahin 85 yaşında

Ekinözü ilçesi İbiceler kabilesinden Hacı Şahin'in eşi, esnaftan Hasan Hüseyin Şahin, Abdullah, Ali, Hüseyin, Mahmut, Ahmet, Hatice, Nevruz ve Nejla Şahin kardeşlerin annesi, iç mimar Harun Şahin'in yengesi, Hikmet Özer ve Sıddık Kaplan bacanakların kayınvalidesi,  22 torun ninesi, 7 de torun çocuğu büyükannesi, Elif Şahin, vefat etmiştir.

Kur’an’ı Ekinözü Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 553 603 20 06 torunu Fatih Şahin, 0 544 481 20 06 oğlu Hasan Hüseyin Şahin.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME ELİF ŞAHİN TEYZEYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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r.kuyucu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. ailesinin başı sağolsun, Cenab-ı Hakk sabır versin inşaAllah.

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FATİH YEŞİL/ZİRAAT BANKSI 1 ay önce

Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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ERKAN EKİCİ 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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