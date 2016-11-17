Elif Şahin 85 yaşında

Ekinözü ilçesi İbiceler kabilesinden Hacı Şahin'in eşi, esnaftan Hasan Hüseyin Şahin, Abdullah, Ali, Hüseyin, Mahmut, Ahmet, Hatice, Nevruz ve Nejla Şahin kardeşlerin annesi, iç mimar Harun Şahin'in yengesi, Hikmet Özer ve Sıddık Kaplan bacanakların kayınvalidesi, 22 torun ninesi, 7 de torun çocuğu büyükannesi, Elif Şahin, vefat etmiştir.
Kur’an’ı Ekinözü Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 553 603 20 06 torunu Fatih Şahin, 0 544 481 20 06 oğlu Hasan Hüseyin Şahin.
MERHUME ELİF ŞAHİN TEYZEYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.