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Elif Dilekçi 85 Yaşında

Elif Dilekçi 85 Yaşında
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Elif Dilekçi 85 Yaşında

Darende  Yenice mahallesinden Süleyman-Bahar Erden ailesinin kızı, İbrahim(İbiş) Dilekçi’nin eşi, Elmas Yücel, Ayşe Dilek, Sebiha İnce, Nâzan Yücel, Kaya namı ile anılır Abdurrahman (Hoca) Dilekçi, Neriman Erden, Süleyman Dilekçi, Zeynep Çelik ve Zeynel Dilekçi kardeşlerin annesi, Abdurrahman Yücel, Hatip Dilek, Hüseyin İnce, Sadık Yücel, İsmail Erden ve Erdal Çelik bacanakların kayın validesi, 35 torun ninesi, 35 de torun çocuğu büyük annesi Elif Dilekçi; uzun süredir ikamet ettiği Yalova’da, 17 Ağustos 2021 Salı günü vefat etmiştir.  Cenazesi 18 Ağustos Çarşamba günü, Yenice Aşağı Mahalle camiînde, öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak, aile mezarlığında toprağa verilecektir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Abdurrahman: 0 542 597 47 67

Oğlu Süleyman : 0 546 694 13 76

Oğlu Zeynel : 0 532 609 30

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Elif Dilekçi 85 Yaşında
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