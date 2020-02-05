Elif DERİNDERE 82 Yaşında;

Aslen Çalış Mahallesinden merhum Elif-Tacim Ülüş ailesinin kızı, merhum Kasım Derindere’nin eşi, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hatice, Hacer, Sariye, Aynur Derindere kardeşlerin anneleri, İsmail ve Tacim Ülüş’ün kardeşi, 27 torun ninesi, 6 torun çocuğu büyükannesi Elif Derindere 31 ocak 2020 Cuma günü Fransa’da hayatını kaybetti. Cenazesi 5 Şubat 2020 Çarşamba günü öğlen namazına müteakiben Elbistan Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi İstiklal İlkokulu arkası Ensar Sokak kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar:
0 531 080 47 98 oğlu Ahmet,
0 541 835 30 30 oğlu Hüseyin.