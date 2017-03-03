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Elif Çifçi 75 yaşında

Aligül ve Sabır Kartal ailesinin kızı,

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Elif Çifçi 75 yaşında

Aligül ve Sabır Kartal ailesinin kızı, Yemliha Çifçi’nin eşi, merhum Şükrü Kartal ve İbrahim Öztürk’ün kardeşi, Cennet Kartal, Hüseyin Kartal, İbrahim Kartal ve Mehmet Kartal kardeşlerin ablası, Hacı, Emine, Recep, Hatice, Fatma, Ayşe, İsminaz, Songül ve Cennet kardeşlerin annesi, Elif Çifçi, geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Çiçek Camisinden alınarak Çiçek Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Çiçek mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 535 681 18 47 oğlu Hacı Çifçi,

0 536 457 44 02 oğlu Recep Çifçi.

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