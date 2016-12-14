Elif Budak 97 yaşında

Ekinözü Maarif mahallesinden Mehmet Budak’ın eşi, Mezo Bekir Kuyucu'nun kızı, İbrahim, Mehmet, Mustafa, merhum Halil Uzun, Fadime Uzun ve Hüsne Horoz kardeşlerin kardeşi, Yunus, Ali, Kemal, Gazi, Cuma, Husne ve Hürüce Budak kardeşlerin annesi, Hüseyin Budak’ın kayınvalidesi, 27 torun ninesi, Elif Budak, 11 Aralık 2016 Pazar günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Ekinözü’nde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 544 473 34 44 yeğeni Eyup Kuyucu,
0 541 366 46 01 torunu İbrahim Budak.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya