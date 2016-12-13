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Elif Budak 97 yaşında:

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Elif Budak 97 yaşında:
 Ekinözü Maarif mahallesinden Mehmet Budak'ın eşi Mezo Bekir Kuyucu'nun kızı, İbrahim, Mehmet, Mustafa, merhum Halil Uzun, Fadime Uzun ve Hüsne Horoz kardeşlerin kardeşi,  Yunus, Ali, Kemal, Gazi, Cuma, Hüsne ve Hürüce Budak kardeşlerin annesi,  Hüseyin Budak'ın kayınvalidesi,  27 torun ninesi Elif Budak 11 Aralık 2016 Pazar günü vefat etmiştir. Kur-anı, Ekinözü'nde kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar:
0544 473 34 44 yeğeni Eyüp Kuyucu 
0541 366 46 01 torunu İbrahim Budak
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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

ölüm her insana gelecek ummadığıbir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin başı sağ olsun.mekanı cennet olsun.

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