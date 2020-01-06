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Elif Arslan 96 yaşında

Elif Arslan 96 yaşında

Elif Arslan 96 yaşında

Hasankendi mahallesinden merhum Yusuf ve Dilber Cırık ailesinin kızı, merhum Gaffar Mehmet Arslan’ın eşi, merhum Ali Şentürk, merhume Fadime Küçük, Yeter Balık kardeşlerin kardeşi, merhum Ayşe Güven, Abdullah Arslan, Günel Küçük, Gürsel Arslan, Fatma Arslan, Funda Arslan, Emin Arslan ve Yusuf Arslan kardeşlerin anneleri, (Kepenek) Mustafa Güven, Ahmet Küçük, Selahattin Arslan ve Şerif Arslan bacanakların kayınvalidesi Elif Arslan vefat etmiştir.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hasankendi mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i TOKİ civarı Safir 1 Konutlarında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 553 328 60 41 oğlu Emir Arslan


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Ali Akarsu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait anteplioglu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Hamdi olgun 43 dakika önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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