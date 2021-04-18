Aslan Ekinözü İlçesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Merhum Gübrüceli İbrahim Alpay’ın eşi, Ali, Abdullah, Hatice, Rabia, Zeynel, Ahmet, Zeynep Ayşe, Belkıs ve Deniz Alpay kardeşlerin annesi Elif Alpay vefat etmiştir.
Cenazesi 19 nisan 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Esentepe mahallesi Akbaş Caddesindeki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0545 576 92 23 Ali Akbaş
0541 413 66 36 Abdullah Alpay
0542 415 77 18 Zeynel Alpay
0505 235 75 45 Ahmet Alpay
Elif Alpay 79 yaşında
18 Nisan 2021 Pazar 18:04
Aslan Ekinözü İlçesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Merhum Gübrüceli İbrahim Alpay’ın eşi, Ali, Abdullah, Hatice, Rabia, Zeynel, Ahmet, Zeynep Ayşe, Belkıs ve Deniz Alpay kardeşlerin annesi Elif Alpay vefat etmiştir.