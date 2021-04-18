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Elif Alpay 79 yaşında 

Elif Alpay 79 yaşında 
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Aslan Ekinözü İlçesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Merhum Gübrüceli İbrahim Alpay’ın eşi, Ali, Abdullah, Hatice, Rabia, Zeynel, Ahmet, Zeynep Ayşe, Belkıs ve Deniz Alpay kardeşlerin annesi Elif Alpay vefat etmiştir. 
Cenazesi 19 nisan 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Esentepe mahallesi Akbaş Caddesindeki kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0545 576 92 23 Ali Akbaş 
0541 413 66 36 Abdullah Alpay 
0542 415 77 18 Zeynel Alpay 
0505 235 75 45 Ahmet Alpay

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Elif Alpay 79 Yaşında
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