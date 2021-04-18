Elif Alpay 79 yaşında 

Aslan Ekinözü İlçesinden olup Esentepe mahallesinde ikamet eden Merhum Gübrüceli İbrahim Alpay’ın eşi, Ali, Abdullah, Hatice, Rabia, Zeynel, Ahmet, Zeynep Ayşe, Belkıs ve Deniz Alpay kardeşlerin annesi Elif Alpay vefat etmiştir.

Cenazesi 19 nisan 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Esentepe mahallesi Akbaş Caddesindeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0545 576 92 23 Ali Akbaş

0541 413 66 36 Abdullah Alpay

0542 415 77 18 Zeynel Alpay

0505 235 75 45 Ahmet Alpay