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Ebülkasım Kılınç 64 yaşında

Ebülkasım Kılınç 64 yaşında
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Ekinözü Ortaören mahallesinden Halil ve Döndü Kılınç ailesinin oğlu, Aşağı Ortaören mahallesinden Ebülkasım Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi 23 Aralık 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Aşağı Orta örende namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecek.


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Ebülkasım Kılınç 64 Yaşında
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