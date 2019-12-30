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Ebubekir Işık 14 yaşında

Ebubekir Işık 14 yaşında

Ebubekir Işık 14 yaşında
 

Aslen Afşin’in Karagöz Mahallesinden olup Elbistan’da Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden kasap esnafı Ahmet ve Resmigül Işık’ın oğlu, Süleyman, Ferhat, İlhan ve Ali Işık ile Latif ve Ahmet Taş’ın yeğeni Ebubekir Işık vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Aralık 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerimi, Güneşli Mahallesi Fesli Kadılar Çıkmazı Şehit İsrafil Kargı Parkı (Ceyhan Parkı) yanı kendi hanelerinde okunmaktadır.

 

Taziye için telefonlar:

0545 220 9161 babası Ahmet Işık

0544 470 3369 dayısı Latif Taş


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Akif Selçuk İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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Şeref ASLAN-Çukurova Belediyesi/ADANA 3 saat önce

Allah rahmet eylesin. Allah kalanlarına sabır ve hayırlı ömürler versin.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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