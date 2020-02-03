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Ebil Muhsin Bozdoğan 72 yaşında

Ebil Muhsin Bozdoğan 72 yaşında
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Ekinözü ilçesinden olup Kahramanmaraş'da ikamet eden Mevlüt ve Cennet Bozdoğan ailesinin oğlu, Teyfik Bozdoğan'ın kardeşi, Makine Müh. Kürşat Bozdoğan ile Dilşat, Neslihan ve Betül kardeşlerin babası, Emrullah, Fatih, Uğur, Kutay ve Halil Bozdoğan'ın amcası, Halil Kuyucu ve Tunvay Kaplan'ın Dayısı, Selehattin Atalay'ın bacanağı Çalısma Bakanlığı emekli baş müfettişi Ebil Muhsin Bozdoğan ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 3 şubat 2020 pazartesi günü K.Maraş Yunus Emre Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye için telefon 
0532 551 98 13 yiğeni Uğur Bozdoğan

 


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Yılmaz kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Fatih DARENDELİ 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Sait anteplioglu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 2 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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