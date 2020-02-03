Ekinözü ilçesinden olup Kahramanmaraş'da ikamet eden Mevlüt ve Cennet Bozdoğan ailesinin oğlu, Teyfik Bozdoğan'ın kardeşi, Makine Müh. Kürşat Bozdoğan ile Dilşat, Neslihan ve Betül kardeşlerin babası, Emrullah, Fatih, Uğur, Kutay ve Halil Bozdoğan'ın amcası, Halil Kuyucu ve Tunvay Kaplan'ın Dayısı, Selehattin Atalay'ın bacanağı Çalısma Bakanlığı emekli baş müfettişi Ebil Muhsin Bozdoğan ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 3 şubat 2020 pazartesi günü K.Maraş Yunus Emre Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye için telefon
0532 551 98 13 yiğeni Uğur Bozdoğan
Ebil Muhsin Bozdoğan 72 yaşında
03 Şubat 2020 Pazartesi 10:14
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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Fatih DARENDELİ 4 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN
Sait anteplioglu 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Hacı Durdu CEHİZ 2 saat önce
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Hamdi olgun 2 saat önce
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah