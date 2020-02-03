Ebil Muhsin Bozdoğan 72 yaşında



Ekinözü ilçesinden olup Kahramanmaraş'da ikamet eden Mevlüt ve Cennet Bozdoğan ailesinin oğlu, Teyfik Bozdoğan'ın kardeşi, Makine Müh. Kürşat Bozdoğan ile Dilşat, Neslihan ve Betül kardeşlerin babası, Emrullah, Fatih, Uğur, Kutay ve Halil Bozdoğan'ın amcası, Halil Kuyucu ve Tunvay Kaplan'ın Dayısı, Selehattin Atalay'ın bacanağı Çalısma Bakanlığı emekli baş müfettişi Ebil Muhsin Bozdoğan ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 3 şubat 2020 pazartesi günü K.Maraş Yunus Emre Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefon

0532 551 98 13 yiğeni Uğur Bozdoğan