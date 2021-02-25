Dursun Çam 60 yaşında

Güneşli Mahallesinden Hüseyin ve Hüsne Çam ailesinin oğlu, Güvercinlik Mahallesinden Mevlüt ve Zeynep Pıçak ailesinin damadı, Nuriye, Bilgiye, Saniye, Fadime, Sevim, Kemal, Ali, Hasan, Can ve İsmet Çam kardeşlerin kardeşi, Hatice Çam’ın eşi, çarşı esnaflarından Cem, Ecem, Hüsne, Kemal ve Ali Çam kardeşlerin babaları, Ümit ve Hüseyin Öztunç kardeşlerin dayıları, Duran, Durmuş, Hacı, Aydın ve Nihat Pıçak kardeşlerin enişteleri, Alirıza Başaran’ın kayınbabası, esnaf Erol ve Behmet Bekçi’nin amcasının oğlu, Öz Elbistan ve Lider Elbistan firmalarının şoförlerinden Dursun Çam vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Şubat Cuma günü Adakule arkası Şehitler Camii’nde ikindi namazından sonra kılınarak Türkbağları Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi İyi Market karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 344 04 74 Cem Çam,

0 545 743 25 22 Kemal Çam,

0 553 989 71 75 Ali Çam,

0 543 830 45 15 Durmuş Pıçak,

0 546 429 49 29 Ümit Öztunç,

0 542 277 87 35 Alirıza Başaran