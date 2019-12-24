Yukarı Orta Ören Köyü’nden Ayşe, Şükrü, Memet,Ali ve Merhum Hacı Ahmet Turaç’ın Kardeşi, Şükriye Turaç’ın eşi Hüseyin, Etem, Ferrahi, Memet, Serdal Turaç ile Sacide Kelek, Ümmügülsüm Aydın, Fadime Çulha’nın Babaları, Bayram Kelek, İbrahim Aydın ve Kadir Çulha’nın kayın pederi Durmuş Turaç 77 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Aralık Çarşamba Günü Öğle namazına müteakip Yukarı Orta Ören Köyünde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Yukarı Orta Ören Köyünde kendi hanesinde olacaktır.