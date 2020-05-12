Durmuş Pıçak 53 yaşında

İğde mahallesinden merhum Mehmet ve Emine Pıçak ailesinin oğlu, Ekinözü Şakolardan Durdu Mehmet Taş 'ın damadı, Aysel Pıçak 'ın eşi, Ahmet Pıçak 'ın abisi, merhum Şeref, merhum Ali, Rafet Şahin ve Navruz Göz'ün kardeşi, Durdu, Mustafa ve Mehmet Bursalı kardeşler ile, Veysel Günay 'ın teyze oğlu, Durmuş Pıçak vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Mayıs 2020 Salı günü saat:11:00’de Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
Kardeşi Ahmet Pıçak 0543 803 25 93
Abisi Rafet Şahin 0544 432 53 32
Teyzesinin Oğlu Durdu Bursalı 0544 443 11 98
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun