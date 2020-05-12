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Durmuş Pıçak 53 yaşında

Durmuş Pıçak 53 yaşında
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İğde mahallesinden merhum Mehmet ve Emine Pıçak ailesinin oğlu, Ekinözü Şakolardan Durdu Mehmet Taş 'ın damadı,  Aysel Pıçak 'ın eşi, Ahmet Pıçak 'ın abisi, merhum Şeref, merhum Ali, Rafet Şahin ve Navruz Göz'ün kardeşi, Durdu, Mustafa ve Mehmet Bursalı kardeşler ile, Veysel Günay 'ın teyze oğlu, Durmuş Pıçak vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Mayıs 2020 Salı günü saat:11:00’de Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar                                 

Kardeşi Ahmet Pıçak 0543 803 25 93

Abisi Rafet Şahin 0544 432 53 32

Teyzesinin Oğlu Durdu Bursalı 0544 443 11 98

 

 


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Anahtar Kelimeler:
PıçakDURMUŞ
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Sait anteplioglu 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 15 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN. .

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Mikail özgen 14 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 14 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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