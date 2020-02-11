Taziye için telefonlar: Oğlu Abidin; 0 532 516 45 26
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Yeğeni muhtar Mevlüt Kul; 0 533 450 74 85
DURMUŞ KUL 90 YAŞINDA
11 Şubat 2020 Salı 15:34
Taziye için telefonlar: Oğlu Abidin; 0 532 516 45 26
ALLAH ccRAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Yiğit Şampiyonumuz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ata sporumuza emek vermiş , çok sayıda birincilik kazanarak şerefle ülkemizi temsil etmiştir. Milletimizin her zaman gururla anacağı ölümsüz bir iz bırakmıştır. Mekanı Cennet olsun.Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Pehlivan durmuş ağabeye ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Mekanı cennet Allah'ın rahmeti üzerine olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun