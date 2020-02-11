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DURMUŞ KUL 90 YAŞINDA

DURMUŞ KUL 90 YAŞINDA
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 Afşin Berçenek mahallesinden Mehmet-Hatice Kul ailesinin oğlu, Ali Fatiş Kul ailesinin damadı, Elif Kul'un eşi, Muhsin, Hüseyin, Hatun, Fatiş ve Sultan Kul kardeşlerin kardeşi,   Ali, Mehmet, Abidin (Adana'da  Ziraat Mühendisi), Bülent Kul, Meliha Kul, Bediha Kul, Şenay Söylemez, Hatice Mayır Kardeşlerin babası, Mehmet Kul,  Ali Kul, Kâmil Söylemez,  İnan Mayır bacanakların kayın babası, Berçenek'in eski muhtarı  Mevlüt Kul, Fatih, Mesut, Abidin, Mehmet Ali ve Serkan Kul'un amcaları, İnşaat Mühendisi Aycan Keleş, Elbistan Devlet Hastanesi  Sağlık personeli Ercan Keleş, Mehmet, Sinan, Özgür ve Çetin Özdemir'in dayıları,  17 torun dedesi, 2 de torun çocuğu  büyükbabası,  Türkiye Karakucak şampiyonu ve 1956 Avusturalya Melbörn Olimpiyat Şampiyonu Durmuş Kul  bir ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesinde 11 Şubat 2020 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Berçenek camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Berçenek’te defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i; Elbistan Saraykent Mahallesi- BİM Market yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:                                                                                                                            Oğlu Abidin; 0 532 516 45 26                                                                                   
Damadı       ; Ali KUL; 0 506 282 40 50                                                     
Yeğeni muhtar Mevlüt Kul; 0 533 450 74 85       


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Yaşında90KULDURMUŞ
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Bilal sönmez 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Ali GÖZÜKARA 16 saat önce

ALLAH ccRAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Metin Yıldız 16 saat önce

Yiğit Şampiyonumuz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ata sporumuza emek vermiş , çok sayıda birincilik kazanarak şerefle ülkemizi temsil etmiştir. Milletimizin her zaman gururla anacağı ölümsüz bir iz bırakmıştır. Mekanı Cennet olsun.Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 14 saat önce

Pehlivan durmuş ağabeye ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun

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Şait anteplioglu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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H.Osman Kurt Üsküdar/ İstanbul 12 saat önce

Mekanı cennet Allah'ın rahmeti üzerine olsun

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