Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Durmuş Köse 84 yaşında

Ağlıca mahallesinden Bekir ve Fatma Köse ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Durmuş Köse 84 yaşında

Ağlıca mahallesinden Bekir ve Fatma Köse ailesinin oğlu, Mükremin, Danyal, Şahin ve Ahmet Köse kardeşlerin babası, merhum Mevlüt ve Ali Köse'nin kardeşi, Hafız Cuma Köse'nin abisi, Samittin, Mıkdat, Durmuş ve Fevzi Köse'nin amcaları, Ağlıca mahallesi eski Muhtarı Durmuş Köse, vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazını müteakip Ağlıca mahallesinde namazı kılınarak Ağlıca'da aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ağlıca mahallesinde kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 250 00 46 oğlu Mükremin,

0 551 255 11 46 oğlu Danyal.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55