Durmuş Köse 84 yaşında

Ağlıca mahallesinden Bekir ve Fatma Köse ailesinin oğlu, Mükremin, Danyal, Şahin ve Ahmet Köse kardeşlerin babası, merhum Mevlüt ve Ali Köse'nin kardeşi, Hafız Cuma Köse'nin abisi, Samittin, Mıkdat, Durmuş ve Fevzi Köse'nin amcaları, Ağlıca mahallesi eski Muhtarı Durmuş Köse, vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazını müteakip Ağlıca mahallesinde namazı kılınarak Ağlıca'da aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Ağlıca mahallesinde kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 250 00 46 oğlu Mükremin,
0 551 255 11 46 oğlu Danyal.