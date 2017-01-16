Durmuş Karcı 63 yaşında;

Akbayır mahallesinden Hacı ve Dönüş Karcı ailesinin oğlu, Hacı, Hasan, Haşim, Mehmet, Zübeyde, Hatice, Fadime ve Rukiye kardeşlerin kardeşi, Kahramanmaraş Megapark Hastanesi Radyoloji Şefi Ümit, Emre, Mehmet, Ayşe, Perihan, Selma, Zeki Hatice ve Merve Karcı kardeşlerin babası, Çetin, Mustafa, Hasan, Abdullah ve Çetin bacanakların kayınpederi Durmuş Karcı 16 Ocak 2017 Pazartesi günü böbrek yetmezliğine yenik düşerek vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 542 828 99 23 oğlu Ümit Karcı
0 545 371 38 68 oğlu Emre Karcı