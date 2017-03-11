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Durmuş Aptik 82 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Hacıali ve Münire Aptik ailesinin oğlu,

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Durmuş Aptik 82 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Hacıali ve Münire Aptik ailesinin oğlu, merhum Rıfat ve Habibe Aloğlu ailesinin damadı, Nejla Aptik'in eşi, merhum Münire, Sariye, Behice ve emekli Öğretmen Yaşar Aptik kardeşlerin kardeşi, merhum Rafet, Hasan, merhum Hüseyin ve Mehmet Aloğlu'nun enişteleri, Nizam Tontuş, Ümit Aytaç ve Reşat Aptik'in kayınpederi, Balıkesir'de esnaf Mesut Aptik, Otobüs İşletmecisi Mustafa, Hacıali, Feyza, Hatice ve Belgin Aptik kardeşlerin babası, 13 torun dedesi, 2 de torun çocuğu büyükbabası, emekli esnaf Durmuş Aptik, 11 Mart 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii'nden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 533 738 12 51 oğlu Mesut Aptik,

0 545 529 07 07 oğlu Hacı Ali,

0 536 606 04 52 oğlu Mustafa,

0 535 702 81 50 kardeşi Yaşar.

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lokantacı kadir akdaş ankara 2 gün önce

merhum durmuş amcamıza yüce Allahtan rahmet başta evlatları mesut mustafa hacıali olmak üzere abdik ailesine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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Hilmi Krahan 2 gün önce

Herkesle bir anısı olan Durmuş'a Allah'tan rahmet,yakınlarına baş sağlığı dilerim.

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Nevzat Balaban 2 gün önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.

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Rüsdem Demireğen rusya 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolunsun

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Müslüm ARSLAN 2 gün önce

Merhuma Allah dan rahmet dilerim,mekanı cennet olsun

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isa 2 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun..

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lutfi acer 2 gün önce

Allah mekanini cenet eylesin ailesinin basi sagulsun lutfi acer

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ATIF NAKİBOĞLU 2 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet kardeşi Yaşar ve oğulları ile diger Abdik ailesi ferlerine yakın dost akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.izmir

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